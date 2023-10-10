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Стипиди — о словах Карпина: «Тренер команды, которая проигрывает, ведя в счете 2:0, не должен искать оправданий»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после поражения от «Краснодара» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«Ростов» по ходу игры обыгрывал «Краснодар» со счетом 2:0, но в итоге уступил. После матча Карпин назвал «дебильными» пропущенные голы ростовчан и нелестно высказался об игре «Краснодара».

Кроме того, 54-летний специалист в своем Telegram-канале раскритиковал судейство встречи.

«Я с уважением отношусь к Карпину как к человеку, вопросов нет. Но иногда он в своих выражениях перехлестывает. Я думаю, что если ты тренер команды, которая ведёт в счёте 2:0 и в итоге проигрывает 2:3, то ты вообще не должен искать каких-то оправданий. Можно подумать, это Хоттабыч свистнул, и три мяча «Краснодар» забил. В таком случае надо просто поздравить соперника с победой и идти дальше. Ивич вот хорошо высказался о Карпине и о «Ростове», назвал их сильными тренером и командой, отчего победа «Краснодара» ещё более значима», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» с 10 очками занимает 14-е место в РПЛ после 11 туров.

Источник: «Евро-Футбол.Ру».
Валерий Карпин
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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