Стипиди — о Дзагоеве: «Он не тот парень, который бы халявничал и выдумывал травмы»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился мыслями о завершении игровой карьеры полузащитником Аланом Дзагоевым в возрасте 33 лет.

«Я думаю, Дзагоев был прекрасным футболистом, да и человек он очень хороший. Игровая карьера у него выдалась весьма успешная. После детско-юношеской школы Коноплева он пошел дальше и дальше. В конце карьеры Дзагоев стал получать много травм, они все время его беспокоили. В последние два года он то играл, то лечился, то играл, то лечился. Он не тот парень, который бы халявничал и выдумывал эти травмы. Когда они так человека преследуют, он начинает задумываться о завершении карьеры», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Дзагоев является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.