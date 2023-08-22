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Сегодня, 15:56

Стипиди завил, что вина в проигрыше «Спартака» от «Зенита» лежит на тренере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в 5-м туре чемпионата России (1:3).

«В воскресенье «Спартак» был просто раздавлен «Зенитом». Все должны признать это — и журналисты, и специалисты. Вина, я думаю, в большей степени лежит на тренере. И то, что Абаскаль сегодня берет в «Спартак» еще одного защитника Бабича, вызывает удивление. Вместо кого он играть будет? Там некуда пихать очередного защитника в состав. Вот Бонгонда достаточно уверенно вошел в сезон, прилично начал играть с самого начала, он хороший футболист на самом деле. Но почему Абаскаль не поставил его в старте? Думал, что выпустит его на замену, когда зенитовцы устанут? Да нет, там такие «лоси» сзади, что вряд ли они устанут», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 6-й позиции, имея в активе 9 очков. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005291376_stipidi_u_abaskalya_uje_agoniya_emu_budet_nekuda_pihat_babicha
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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