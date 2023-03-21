Стипиди заявил, что Федотов снова показал себя сильным тренером

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», прокомментировал домашнюю победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Сейчас любят говорить, что на каждую игру должна быть новая тактика. Я думаю, у Федотова нет на каждую игру новой тактики. У него и в «Сочи» была одна тактика — атаковать. «Зенит» оказался ошеломлен тем, как быстро начал матч ЦСКА, с каким напором и задором, как везде они накрывали зенитовцев. Я еще раз говорю, что российские игроки во всех клубах РПЛ ничем не уступают иностранным, если им доверяют. ЦСКА еще раз показал, что нет сегодня в чемпионате России легионеров, против которых наши футболисты не могли бы играть. Поэтому абсолютно заслуженно ЦСКА победил. У «Зенита» опять не играл Мостовой, там продолжается пертурбация состава. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что беда «Зенита» сейчас заключается в большой ротации. А Федотов молодец», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Он также заявил, что Федотов снова показал себя действительно сильным тренером.

«Начали уже писать, что у Федотова большие проблемы, Федотов сдулся... Понимаете, не бывает так, чтобы команда прошла весь турнир чисто без поражений, без ничего. Ну не бывает такого, и все. Мы же взрослые люди, а футбол — это игра. В ней ты можешь как победить, так и проиграть. Для «Зенита» в поражении от ЦСКА нет ничего страшного. Все равно у него остается большой запас очков. В том, что «Зенит» станет чемпионом, я нисколько не сомневаюсь. Потому что он на самом деле станет чемпионом, это сто процентов», — добавил Стипиди.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идущий на втором месте.