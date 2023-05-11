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Сегодня, 20:35

Стипиди заявил, что Промес не дотягивает до уровня Малкома и Дугласа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт Павел Стипиди высказался о нападающем «Спартака» Квинсе Промесе.

«В «Спартаке» Промеса расхваливают со страшной силой, но где он с «Зенитом» был? Где он был в других матчах? Он не дотягивает ни до Малкома, ни до Дугаласа. Он просто прячется у нас», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В отношении 31-летнего голландца на родине было возбуждено уголовное дело. Футболиста «Спартака» подозревают в нанесении ножевых ранений его двоюродному брату во время вечеринки в Амстердаме в 2020 году. Отметим, пока игрок находится в России, арест ему не грозит.

В текущем сезоне Промес сыграл 33 матча за «Спартак», в которых забил 23 гола и отметился 10 результативными передачами. Всего за карьеру в РПЛ он забил 86 голов и является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России среди легионеров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10862639-stipidi-promesa-rashvalivayut-so-strashnoj-siloj-no-gde-on-s-zenitom-byl-on-prosto-pryachetsya-v-rossii.html
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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