Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:58

Стипиди заявил, что Соболев достойно себя вел в «Крыльях Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) и прокомментировал жест нападающего красно-белых Александра Соболева, из-за которого он получил красную карточку.

«Футболистик Соболев показал непристойные вещи на всю страну. А потом как обыкновенный шакаленок решил извиниться перед зрителями, что больше никогда такого не повторится. И кто-то рассказывает, что это все, понимаете ли, случайно, это эмоции. Человек до такой уже степени охамел в своем поведении, а его выгораживают. Посмотрите, как Соболев себя вел и в начале матча с ЦСКА, и вообще с того времени, как он перешёл в «Спартак». В «Крыльях Советов» Соболев вел себя достаточно достойно, но в «Спартаке» у него все изменилось. Почему? Какие родители, такой и ребенок. Какие в «Спартаке» руководители, такой и футболист у них. В каждой игре судьи для него не судьи, партнеры не такие, а соперники вообще какие-то клоуны. После матча «Спартак» — ЦСКА я очень сильно расстроился, если честно. Я не болею ни за «Спартак», ни за ЦСКА, просто мне нравятся молодые футболисты из обеих этих команд, как и из других клубов. А руководители «Спартака» никак не могут понять, что как только у них опять начали играть легионеры, которые до этого сидели на лавке, так пошел провал у команды», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

После 28 тура чемпионата России «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА с 54 очками идет на втором месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005132249_stipidi_futbolistik_sobolev_pokazal_nepristoynyie_veschi_na_vsyu_stranu_a_potom_kak_obyiknovennyiy_shakalenok_reshil_izvinitsya
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Пари НН» — «Сочи»: видео голов
Бывший защитник «Химок» Тихий: «Никаких эмоций нет из-за того, что клуб вылетел»
Талалаев сообщил, что не покинет «Химки» после вылета из РПЛ: «Зато интересно»
РПЛ, 28-й тур: «Спартак» обыграл ЦСКА, «Краснодар» разгромил «Ростов»
«Пари НН» — «Сочи»: Левников ошибочно удалил Дркушича
«После моего ухода началось непонятно что». Юран отправил «Химки» в ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чанов заявил, что Акинфеев психологически переиграл Промеса в эпизоде с пенальти

«Пари НН» — «Сочи»: Александров открыл счет в матче