Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:03

Стоцкий: «Мусаев — это тренер, который может привести «Краснодар» к трофеям»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне РПЛ.

— У «Краснодара» хороший состав. Сейчас еще вернется Кордоба, он точно поможет команде, — приводит слова Стоцкого Metaratings.ru. — У «Краснодара» будет возможность побороться за трофеи с «Зенитом» и «Динамо». Думаю, «Спартак» еще может подключиться к борьбе за первое место.

— Мусаев — тот человек, который сможет привести «Краснодар» к трофеям?

— Он хороший специалист, который может поставить команде интересный футбол и привести к трофеям. Мусаев умеет выстраивать системы, но в финальной трети многое решает индивидуальное мастерство игроков.

— А Смолов еще способен приносить пользу в играх РПЛ?

— Конечно, способен! Он качественный нападающий, который еще принесет пользу команде.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив золото «Зениту». В Суперкубке России «быки» уступили петербуржцам со счетом 4:2.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» 21 июля сыграет с «Ахматом».

Источник: Metaratings
Дмитрий Стоцкий
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
7
Обсудить
Читайте также
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в ДНР
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Новую форму «Спартака» производили в Китае
«Зенит» и «Динамо» — ожидаемое доминирование. «Акрон» — приятное удивление. Тинейджеры — четыре гола за день
Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Брызгалов заявил, что «Факел» исправится после поражения от «Динамо»
Брызгалов согласился со своим удалением в матче с «Динамо»
В «Динамо» ожидают качественное усиление в ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Первый тренер Чалова считает, что ПАОК будет трамплином для перехода Федора в топ-чемпионат

Форвард олимпийской сборной Марокко Маухуб может перейти в «Динамо»