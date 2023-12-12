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Сегодня, 01:56

Стоцкий: «Пари НН» надо добавлять в играх на выезде»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий после поражения в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

— В Нижнем на той неделе было холодно, все время шел снег. Перед игрой два дня только работали в зале — и все, — приводит слова Стоцкого «РБ Спорт». — Тяжеловато было в первые минуты игры против «Зенита», лично у меня ноги «подсели» сильно.

— В Нижнем нигде нельзя найти поле для тренировок в такую погоду?

— Даже если найдешь, тренироваться в минус 20 не очень удобно. У нас и так заболело много людей. Если бы готовились на морозе, думаю, еще недосчитались бы парочку.

— Как оцените первую часть сезона для «Пари НН»?

— Удовлетворительно. Мы — в первой десятке, пока нормально идем. Надо прибавлять в выездных играх. Потому что мы дома неплохие результаты показываем, в гостях играем хуже.

— Говорят, в «Пари НН» теперь будет работать Олег Романцев, бывший тренер московского «Спартака», только не понятно, в какой роли.

— Да, он прилетал в Нижний Новгород, давал советы. Я думаю, он больше с руководством клуба общается, чем с футболистами.

После 18 матчей «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-stotskij-nam-nado-dobavlyat-v-igrah-na-chuzhih-polyah/
Дмитрий Стоцкий
ФК Нижний Новгород
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