Стоцкий покинул «Пари НН» в связи с истечением срока контракта

«Пари НН» объявил об уходе защитника Дмитрия Стоцкого. Клуб не будет продлевать контракт с игроком, который истекает 30 июня 2024 года.

«ФК «Пари НН» благодарит Дмитрия за эти годы, проведенные вместе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении нижегородцев.

Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара в 2022 году. За три сезона он провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей.

Ранее в своей карьере 34-летний защитник также выступал за «Уфу», «Балтику» и литовскую «Клайпеду».