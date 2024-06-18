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Сегодня, 12:21

Стоцкий покинул «Пари НН» в связи с истечением срока контракта

Алина Савинова
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«Пари НН» объявил об уходе защитника Дмитрия Стоцкого. Клуб не будет продлевать контракт с игроком, который истекает 30 июня 2024 года.

«ФК «Пари НН» благодарит Дмитрия за эти годы, проведенные вместе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении нижегородцев.

Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара в 2022 году. За три сезона он провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей.

Ранее в своей карьере 34-летний защитник также выступал за «Уфу», «Балтику» и литовскую «Клайпеду».

Источник: https://t.me/fcparinn/12771
Дмитрий Стоцкий
Футбол
ФК Нижний Новгород
0
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