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Сегодня, 16:35

Стоцкий заявил, что не собирается завершать карьеру

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-защитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Стоцкий рассказал, что планирует продолжать профессиональную карьеру.

Последним клубом 34-летнего игрока стал «Пари НН», который защитник покинул по окончании сезона-2023/24 в связи с истечением контракта.

«Думаю, у меня еще будет профессиональный клуб. Я продолжаю поиски, все возможно. Рассматриваю все варианты, в том числе клубы первой лиги. Просто хочется еще поиграть в футбол. Конечно, есть желание продолжить карьеру в РПЛ, но варианты с первым дивизионом я тоже рассматриваю. Были ли конкретные предложения? Да, есть какие-то переговоры. Пройдет немного времени, и все встанет на свои места», — цитирует Стоцкого Metaratings.

Источник: Metaratings
Дмитрий Стоцкий
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