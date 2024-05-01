Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:57

Стогниенко: «Мне симпатичен «Краснодар», но опередить «Зенит» будет тяжело»

Telegram Дзен

Известный комментатор Владимир Стогниенко оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Мне «Краснодар» очень симпатичен, и я даже в приятельских отношениях с Мурадом Мусаевым. Он, кстати, тоже любит итальянский футбол. Но учитывая уровень составов и стабильности, «Зенит» будет тяжело опередить», — цитирует Стогниенко «РБ Спорт».

После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям.

4 мая «Краснодар» сыграет дома против «Ахмата», а «Зенит» двумя днями позже проведет выездную встречу с «Факелом».

 

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
Обсудить
Читайте также
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Во Франции выявили рекордное число случаев завоза лихорадки денге перед Олимпиадой-2024
Небензя раскритиковал проект резолюции ГА ООН по Сребренице
Файзуллаева лишили финала Кубка Азии, а Федотова могут поменять на легенду клуба. Что происходит в ЦСКА перед матчем с «Зенитом» в Кубке
Доктор назвала картофель наиболее вредным овощем
Минюст США объявил о признании жителем Нью-Йорка вины в передаче технологий для БПЛА
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Монсон: «После завершения карьеры Дзюба мог бы стать бойцом MMA»

Байрамян: «Роналдо — молодец, супер!»