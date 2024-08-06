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Сегодня, 14:49

Сторона Федотова обжалует в CAS решение РФС по иску к ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Cпортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал «СЭ» отказ РФС специалисту в его иске к армейцам о выплате денежной компенсации в размере 200 миллионов рублей.

«Наши дальнейшие действия — это запрос полного текста Палаты [РФС по разрешению споров]. И дальше пойдем обжаловать данное решение в Лозаннский суд, то есть в CAS», — сказал Прокопец «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 года по июнь 2024-го. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

РФС
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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