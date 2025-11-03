Сторона Писарского обжаловала в CAS решение РФС об отстранении за ставки

Юрист футболиста Владимира Писарского Антон Смирнов заявил, что сторона спортсмена направила полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РФС об отстранении нападающего за ставки.

«Мы провели колоссальную работу по сбору доказательств невиновности Писарского и изложению нашей позиции. Уверены, что будем услышаны, и незаконные понятийные решения РФС будут отменены. А дальше, в случае отмены решений РФС, мы обратимся с претензиями к двум клубам — «Сочи» и «Крылья Советов», которые отказались исполнять свои финансовые обязательства перед футболистом, воспользовавшись незаконными решениями», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста подала апелляцию в CAS на решение комитета РФС.

Позднее РФС открыл дело в отношении Писарского относительно сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступления за «Иртыш» и увеличил срок отстранения на четыре месяца.