Сторожук — о фильме про Черенкова: «Отличная идея таким образом увековечить его имя»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук поделился ожиданиями от фильма о Федоре Черенкове, который выйдет в прокат 31 октября. У футболиста красно-белых были тульские корни — в городе Ефремов проводится турнир в честь легенды «Спартака».

«Это хорошая идея таким образом увековечить память Черенкова, потому что это легендарный футболист. Он оставил после себя большую историю. Что хотелось бы увидеть в фильме? В первую очередь погрузиться в то время, в те переживания. Судя по трейлеру, картина будет пользоваться успехом и покажет нашему поколению, нашим детям, как играл один из лучших футболистов в советской истории, борясь с какими-то жизненными трудностями и ситуациями на поле. Он всегда достойно из них выходил. Насколько я помню, он был очень человечным», — отметил Сторожук.

Также тренер вспомнил, какие эмоции испытал, когда ему предоставился шанс сыграть против Черенкова.

«Мне посчастливилось встретиться с Череноквым уже на закате его карьеры. Нас, будучи юношами, позвали на матчи ветеранов «Спартака». И мы оказались вместе на площадке. Я были счатлив просто поздороваться с ним, пожать руку», — добавил Сторожук.

Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.