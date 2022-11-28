Сторожук рассказал, когда встретится с руководством «Краснодара» по поводу его будущего

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, когда состоится встреча с руководством клуба по поводу его будущего.

«Не знаю, что вам и сказать. Мне ничего об этом не говорили. Пока мы работаем. Наверное, скоро вы все сами узнаете. Лично мне никто и ничего не говорил. После матча с «Химками» я поблагодарил команду в раздевалке, пожелал всем хорошего отпуска. Сейчас все уходим в отпуск — и все», — цитирует Сторожука «РБ Спорт».

Команда набрала 25 очков в 17 матчах РПЛ, заняв 8-е место.