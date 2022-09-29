Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 12:50

Сторожук — о Сафонове: «Матвей не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять»

Алина Савинова

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук считает, что голкипер Матвей Сафонов не покинет команду, даже если его будут выгонять из клуба.

«Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей — тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но эти вопросы не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», — цитиртует Сторожука Metaratings.ru.

Действующее соглашение 23-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитано до лета 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-krasnodara-o-safonove-on-ne-uydet-dazhe-esli-ego-budut-vygonyat-iz-komandy-1371434/
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
Александр Сторожук
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ротенберг считает, что «Сочи» не ошибся с выбором Гаранина

Нападающий «Спартака» Соболев признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре