Сторожук — о Сафонове: «Матвей не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук считает, что голкипер Матвей Сафонов не покинет команду, даже если его будут выгонять из клуба.

«Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей — тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но эти вопросы не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», — цитиртует Сторожука Metaratings.ru.

Действующее соглашение 23-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитано до лета 2022 года.