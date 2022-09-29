29 сентября, 12:50
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук считает, что голкипер Матвей Сафонов не покинет команду, даже если его будут выгонять из клуба.
«Честно, я не слежу за этими моментам. Но Матвей — тот игрок, который не уйдет из «Краснодара», даже если его будут выгонять. Но эти вопросы не ко мне. Конечно, я хотел бы, чтобы он остался. Было бы глупо рассчитывать на другой ответ. Это топ-игрок, топ-человек и настоящий капитан», — цитиртует Сторожука Metaratings.ru.
Действующее соглашение 23-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитано до лета 2022 года.