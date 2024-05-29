Сторожук считает, что в каких-то моментах «Арсеналу» повезло в матче с «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук после победного матча с «Пари НН» (2:1) прокомментировал игру команды. Он считает, что в каких-то моментах команде повезло в этой встрече.

«Нужно более увереннее действовать. Понятно, что многие ребята впервые оказались в такой ситуации. И в матчах такого масштаба не участвовали. У кого-то были нервы на протяжении всего матча, а кто-то справлялся.

Были моменты, но нужно больше забивать. Это бы не помешало нам перед от ответным матчем. Откровенно, где-то нам сегодня повезло. Расслабляться некогда. Благодарен болельщикам за их поддержку», — сказал тренер на пресс-конференции.

Сегодня, 29 мая, тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Пари НН» в первом стыковом матче.

Ответная игра пройдет в Туле 1 июня. Начало — в 18.00 по московскому времени.