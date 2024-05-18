Эракович: «Станкович всегда помогал мне»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал о работе с Деяном Станковичем в «Црвене Звезде».

«Кто стал для меня важной фигурой для становлении? Сразу назову тренера Деяна Станковича, который и доверил мне место в основном составе «Звезды». Всегда помогал мне, даже доверял капитанскую повязку, когда мне был 21 год, причем в еврокубках. А в своем первом дерби, например, я совершил грубую ошибку, которая привела к голу в наши ворота. Станкович очень сильно меня поддержал, приложил все силы, чтобы дать понять: не надо зацикливаться на промахе, играй дальше. Мне это невероятно помогло, и мы закончили игру хорошо», — цитирует «Спорт День за Днем» Эраковича.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.