«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро, «Динамо» хочет 15

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По информации «СЭ», «Страсбур» предложил «Динамо» за полузащитника Арсена Захаряна 10 миллионов евро плюс бонусы.
На данным момент условия французского клуба не приняты, поскольку «Динамо» рассчитывает выручить за 20-летнего россиянина 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Страсбур» ведет переговоры о покупке Захаряна. Полузащитник может перейти в «Челси» в 2024 году, если примет предложение — оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.
В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.