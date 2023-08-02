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Сегодня, 16:39

«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро, «Динамо» хочет 15

«Страсбур» предлагает за Захаряна 10 миллионов евро
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Страсбур» предложил «Динамо» за полузащитника Арсена Захаряна 10 миллионов евро плюс бонусы.

На данным момент условия французского клуба не приняты, поскольку «Динамо» рассчитывает выручить за 20-летнего россиянина 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Страсбур» ведет переговоры о покупке Захаряна. Полузащитник может перейти в «Челси» в 2024 году, если примет предложение — оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Страсбур
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