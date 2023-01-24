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Источник: «Страсбур» входит в число претендентов на Изидора

Иван Шитик
Корреспондент
Вилсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Французский «Страсбур» входит в число претендентов на нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, сообщает L'Equipe.

Французский клуб готов взять 22-летнего форварда в аренду до конца сезона.

Также на игрока московской команды претендуют «Лорьян» и немецкий «Шальке».

Французский форвард выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
Вильсон Изидор
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