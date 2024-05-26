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Сегодня, 21:41

Стрепетов: «Зенит» ответил скептикам, которые уже подготовили золотые медали «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от развязки чемпионской гонки, которую выиграл петербургский клуб.

В заключительном матче сезона сине-бело-голубые на своем поле обыграли «Ростов» со счетом 2:1.

«Ростовчане приехали раскрепощенные, без напряжения, минут двадцать были на поле хозяевами. У «Зенита» явно не получалась игра. Но концовка первого тайма была уже симпатичная. Она была за «Зенитом». В начале второго пропустили, но важно, что смогли сравнять с пенальти. И потом уже пошла очень мощная концовка. Сначала гол Кассьерры, который отменили из-за офсайда. Я вообще считаю, что этот ВАР не красит футбол. Ну а когда Артур пробил, я считаю, Песьяков не выручил «Ростов». «Зенит» проявил характер. Это дорогого стоит, так и рождаются чемпионские команды. Я бы сказал, что ответ этим скептикам, которые уже давно подготовили медали московскому «Динамо». А «Зенит» просто поставил всех на место», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Второе место в чемпионате России по итогам сезона-2023/24 занял «Краснодар». Тройку лидеров замкнуло «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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