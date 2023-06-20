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Сегодня, 21:57

Стрепетов надеется, что информация об уходе Аршавина из «Зенита» окажется слухами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию о возможном уходе заместителя генерального директора петербуржцев Андрея Аршавина из клуба.

Ранее сообщалось, что Аршавин может покинуть клуб 1 июля.

«Пока это только информация, что Аршавин может покинуть клуб. Никакой стопроцентной информации ни от «Зенита», ни от самого Андрея нет. Я надеюсь, что это окажется слухами. Аршавин прославил наш город в Европе, он как футбольный клад, обладающий огромными знаниями. И мы эти знания должны использовать — как футбольные, так и человеческие. Может быть, он многим противоречит, но его игровой и жизненный интеллект — это то, что нужно для развития российского футбола. Можно про многих руководителей клубов РПЛ и Первой лиги говорить, и Андрей, прямо скажем, по знаниям над многими из них выше. Так что его уход будет огромной потерей для петербургского футбола», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Аршавин работает в «Зените» с 2019 года. В январе прошлого года он был назначен на должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-arshavin-po-svoemu-igrovomu-i-zhiznennomu-intellektu-vy-she-mnogih-rukovoditelej-klubov-rpl/
Андрей Аршавин
Футбол
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