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Сегодня, 18:27

Стрепетов надеется, что «Зенит» поставит на место тех, кто отдает пальму первенства «Спартаку»

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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура РПЛ, в котором петербуржцы сыграют дома с «Пари НН».

«Зенит» должен мощно, сильно стартовать в продолжении сезона, показать сразу с первых игр второго этапа, что команда настроена только на победу, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — Ни один результат кроме победы в домашних играх не может устраивать. «Пари НН» будет очень сложно выстоять в Петербурге. В составе нижегородцев играют несколько наших воспитанников, тот же Никита Гойло в воротах, который будет делать все для победы. Но я не вижу, как они могут оказать сопротивление. Возможно, это знает тренер. Надеюсь, «Зенит» порадует в этом матче своих болельщиков и поставит на место многих специалистов, которые отдают пальму первенства московскому «Спартаку».

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Спартак» набрал 36 баллов и занимает вторую строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-nadeyus-zenit-postavit-na-mesto-spetsialistov-kotory-e-otdayut-pal-mu-pervenstva-spartaku/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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