Стрепетов не удивится, если «Зенит» потеряет очки в «Краснодаре»

Бывший игрок «Зенита», известный футбольный специалист Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Сейчас читаю многих экспертов, букмекеров — все так уверенно говорят о том, что «Зенит» одержит победу в Краснодаре в два или более мячей. Я с этим не согласен. Мы заранее отдаем первенство «Зениту», но футбол непредсказуем, тем более, матч в этом южном городе. Да, петербуржцы на подъеме, стабилен стартовый состав, все ребята на ходу, Малком наверняка хочет увеличить свой бомбардирский счет. «Зенит» добирается на выезд сложно, на автобусе, но ничего страшного», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Он также отметил, что в Краснодаре всегда проходят очень яркие игры.

«Там всегда праздник футбола! Во-первых, стадион великолепный, за что спасибо Сергею Галицкому. Команду немного сейчас «бросает» — победы чередуются с поражениями, но «Краснодар» всегда ставит перед собой высокие задачи. У нее интересная атака, многие игроки после травм и дисквалификаций возвращаются в строй, вернулись и некоторые легионеры. Они находятся в хорошей форме. Поэтому лично я не удивлюсь, если «Зенит» потеряет в Краснодаре очки», — добавил Стрепетов.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 30 октября. Начало — в 19:30 по мск.

После 14 туров команда из Санкт-Петербурга лидирует в личном зачете, набрав 36 очков. «Краснодар» занимает шестое место (24 очка).