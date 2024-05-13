Стрепетов: «Медведев в адрес игроков «Зенита» выступил очень жестко, но я с ним согласен»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал высказывание председателя правления клуба Александра Медведева.

По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения сине-бело-голубых от ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура РПЛ Медведев назвал игроков петербуржцев «импотентами».

«Очень жестко выступил Медведев! Но я согласен с Александром Ивановичем полностью, с тем, как он охарактеризовал эту игру. И вообще, если взять таблицу весеннего отрезка, «Зенит» еле входит в пятерку. Нашей команды нет по набранным очкам в тройке. Это говорит о том, что подготовительный период был неплодотворный. Мы ждали от «Зенита» агрессии, быстроты, выносливости, прессинга, а мы по набранным очкам, по-моему, пятые или шестые. С таким показателем становиться чемпионом практически невозможно», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.