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Сегодня, 07:15

Стрепетов: «У Семака есть проблемы с атакой, он пытается найти оптимальную троицу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов отметил проблемы команды в атаке в сезоне-2024/25.

«Когда Глушенков пришёл в «Зенит», все были в большом порядке, он просто ещё украсил игру. В большом порядке был Вендел, Педро, Артур, могу всю линию атаки назвать. Глушенкова приняли в эту обойму и он быстро вписался в зенитовскую игру.
Сейчас у Семака есть проблемы с атакой, мы это отчётливо видим. Он пытается найти оптимальную троицу. Мы видели Лусиано Гонду, но в последней игре он два момента не исполнил. Кассьерра как рыба в воде чувствовал себя наконечником, но его передвинули на фланг, поэтому он стал разыгрывающим как Клаудиньо. Готовность Саши Соболева пока не позволяет ему выходить в стартовом составе. Семак пробует, у него головная боль из-за линии атаки», — приводит Legalbet слова Стрепетова.

«Зенит» после 11 туров чемпионата России-2024/25 занимает третье место в турнирной таблице с 26 очками.

Источник: Legalbet

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