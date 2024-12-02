Стрепетов поделился эмоциями о матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями о попытках Сергея Семака уйти от поражения в матче 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3).

«Удивила замена Мостового, который в первом тайме пытался что-то делать, обострять. Удивил меня и перевод Сантоса на другой фланг — он и так последние игры после получения российского гражданства опустился на один уровень с российскими футболистами... А сейчас просто оказался в тени.

Получается, четыре «башни» «Зенита» не справились с одной «башней» «Крыльев» по имени Сергей Песьяков. В штрафной он справился просто блестяще. Да и моментов было мало. А Сергеев просто «возил» оборону, с мячом бежал быстрее любого из защитников «Зенита». Было очень интересно слушать экспертов перед матчем, которые говорили, что Сергеев сейчас не в форме, он не забивает, он потерял мотивацию, у него мало игровой практики. Но есть такой советское выражение — мастерство не пропьешь», — рассказал Стрепетов «РБ Спорт».

«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» на своем стадионе со счетом 1:3. Самарцы забили три мяча, два из которых на счету Ивана Сергеева, еще один гол принадлежит Ивану Олейникову. У «Зенита» отличились Максим Глушенков и Нуралы Алип.