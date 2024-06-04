Стрепетов: «Федотов еще должен расти как тренер»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал уход Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

«Владимир Федотов — тренер высокого уровня, умеет ставить игру. У него была очень организованная команда в «Сочи», где выделялись лидеры: Нобоа, Юсупов, Кассьерра. В ЦСКА он тоже поставил игру, которая привела к определенным результатам. Клуб всегда славился яркой игрой, звездами. В этом сезоне ЦСКА предстал середняком. Рисунок игры — запрограммированный. Обычная, хорошая команда, а ЦСКА должен бороться за первое место, такая у него задача. Этот сезон для них провальный. Поэтому последовали такие выводы.

Я в любом случае отношусь к нему с большим уважением. Федотов еще должен расти как тренер. Первый опыт работы в большом клубе пойдет ему на пользу, сам он сделает выводы и, уверен, будет востребован», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.