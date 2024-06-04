Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:13

Стрепетов: «Федотов еще должен расти как тренер»

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал уход Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

«Владимир Федотов — тренер высокого уровня, умеет ставить игру. У него была очень организованная команда в «Сочи», где выделялись лидеры: Нобоа, Юсупов, Кассьерра. В ЦСКА он тоже поставил игру, которая привела к определенным результатам. Клуб всегда славился яркой игрой, звездами. В этом сезоне ЦСКА предстал середняком. Рисунок игры запрограммированный. Обычная, хорошая команда, а ЦСКА должен бороться за первое место, такая у него задача. Этот сезон для них провальный. Поэтому последовали такие выводы.

 
Владимир Федотов. Расстаться с Федотовым — правильное решение ЦСКА. В футболе прошлые заслуги не считаются

Я в любом случае отношусь к нему с большим уважением. Федотов еще должен расти как тренер. Первый опыт работы в большом клубе пойдет ему на пользу, сам он сделает выводы и, уверен, будет востребован», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2022/23 ЦСКА занял второе место в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
1
Обсудить
Читайте также
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk
Какая зарплата у Мбаппе в «Реале»? Главное о трансфере Мбаппе в «Королевский клуб»
Суд в Москве оправдал участников ЧВК «Енот» по делу о разбое и кражах
ПВО РФ уничтожила четыре снаряда РСЗО «Ольха» над Курской областью
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Ерохин: «Хотелось бы остаться в «Зените». Надеюсь, что так и будет»
Ерохин назвал прошедший сезон в «Зените» самым сложным: «Потеряли много очков там, где не должны были этого делать»
Медведев о требле «Зенита»: «Нас ничто не может вышибить из седла»
«Урал» объявил о возвращении вратаря Ильи Помазуна в ЦСКА
Медведев о сигаре после победы в финале Кубка России: «Отправил фото Анчелотти, ему понравилось»
Ерохин: «После игр с «Ростовом» и «Балтикой» никаких эмоций не осталось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Булыкин: «Только время покажет, лучше ли Николич Федотова»

Деменко считает, что Дзюба еще может пригодиться клубам РПЛ