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Стрепетов: «Крылья» в матче с «Зенитом» сделают все, чтобы порадовать болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» в 25-м туре чемпионата России.

«Я с большой симпатией отношусь к главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину — он делает эту команду, сохраняет ее стиль, современный, атакующий футбол. Но у команды большие потери. Если пофантазировать и представить, что ключевые звезды, ушедшие в другие клубы, остались в Самаре, то «Крылья» реально бы боролись с московскими командами и с «Зенитом» за призовое место... Но сейчас положение серьезное, надо сохранять прописку в РПЛ. И я думаю, что в матче с «Зенитом» команда сделает все, чтобы порадовать своей игрой болельщиков и огорчить поклонников «Зенита». Но петербуржцы должны продолжать поступательное движение, этот победный путь к чемпионскому званию. И «Зенит» приедет в Самару раскрепощенным, нацеленным только на победу. И приятно, что все игроки готовы к этой победе — не только футболисты основного состава, но и те, кто выходит на замену», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-poterya-vendela-ne-problema-dlya-zenita-kogda-est-klaudin-yu-i-mostovoj/
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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