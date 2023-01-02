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Сегодня, 16:40

Стрепетов предположил, кто может заменить Ловрена в «Зените»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Во-первых, Ловрена нужно поблагодарить за те годы, что он провел в «Зените». Я надеялся, что он как капитан команды доведет «Зенит» до чемпионства. И только после этого начнет рассматривать предложения от европейских клубов. Раз Ловрен принял такое решение, то клуб его отпускает. Пожелаем ему успеха. Еще раз поздравим с бронзовой медалью чемпионата мира — все-таки это заслуга и «Зенита».

Если говорить о его замене, конечно, Ловрен, чтобы о нем не говорили, был капитаном и лидером обороны «Зенита». Эти функции теперь придется взять на себя Родригао. У «Зенита» есть Дима Чистяков, Алип, Адамов. Но, думаю, «Зенит» будет рассматривать еще вариант с центральным защитником. Мы знаем, что ведутся переговоры с бразильским молодым центральным защитником. Наверняка, он появится на сборах «Зенита». В любом случае должен появиться игрок в центральной зоне", — приводит «Спорт День за Днем» слова Стрепетова.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/strepetov-rasskazal-kto-dolzhen-stat-liderom-oborony-zenita-vmesto-lovrena
Деян Ловрен
Футбол
ФК Зенит
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