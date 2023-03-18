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Стрепетов призвал «Спартак» обратить внимание на пропущенные мячи, а не объединять клубы против «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный специалист Алексей Стрепетов прокомментировал поражение московского «Спартака» в Оренбурге (0:2) и посоветовал руководителям команды обратить внимание на то, сколько мячей «красно-белые» пропустили в последних четырех матчах.

«Руководство «Оренбурга», тренерский состав и футболисты, к сожалению, не читали, что «Спартак» — это сборная России. Они, наверное, не слушают многочисленных комментаторов, которые называют красно-белых самой яркой командой страны. И легко разобрались с нашей самой популярной командой. Могли ведь и третий мяч им забить... Все говорят, что «Спартак» — почти чемпион, критикуют постоянно судейство, а надо, в первую очередь, заниматься футболом. В четырех последних играх «Спартак» пропустил семь мячей. Любая уважающая себя команда, которая борется за чемпионство, столько пропускает за весь сезон. Пусть руководители «Спартака» обратят на это внимание, а не призывают объединяться все клубы против «Зенита». А «Зенит» пусть играет в свое удовольствие и доставляет болельщикам радость», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-pust-v-spartake-obratyat-vnimanie-za-kolichestvo-propushhenny-h-myachej-a-ne-prizy-vayut-kluby-ob-edinyat-sya-protiv-zenita/
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