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Сегодня, 16:57

Стрепетов: «Зенит» правильно сделал, что отпустил Малкома к семье»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, что думает о досрочном отъезде иностранных игроков петербургского клуба.

«Все-таки клуб стал чемпионом, город доволен, здесь праздник. Мы все хотели видеть Малкома лучшим бомбардиром и ждали, что он побьет рекорд Веретенникова. Понятно, что на первый план вышло рождение сына. Клуб правильно сделал, что отпустил его к семье. Не вижу смысла держать его, Вендела и Клаудиньо до конца. Мы говорили, что команда должна помочь Малкому побить рекорд Веретенникова. В последних играх должны себя проявить молодые ребята - те же Козлов и Барановский. Думаю, что Семак даст шанс молодым ребятам, да и не только им, а еще Сутормину, Ерохину и остальным», - приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Стрепетова.

23 мая сообщалось, что Малком, Вендел и Клаудиньо приняли решение уехать из России до окончания чемпионата.

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005134701_strepetov_malkom_i_promes_dostoynyi_no_brazilec_prines_zenitu_chempionstvo
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