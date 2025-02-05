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Стрепетов: «Гол Дугласа Сантоса — это пособие для нападающих «Зенита»

Сергей Ярошенко
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов разобрал голы, забитые в игре петербуржцев против ЦСКА в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— Гол Дугласа Сантоса — это пособие для наших нападающих. Как он уложил трех игроков ЦСКА на замахах и положил мяч в ближнюю «девятку»... И тут же — огромные вопросы по обороне «Зенита», когда Кисляка оставили одного на угловом. ЦСКА вообще разыгрывал без сопротивления! В радиусе 5-7 метров никого не было, и мальчишка исполнил изумительно, чего явно не ожидал Адамов. Но тут, повторюсь, вопросы к обороне.

— Второй гол ЦСКА — с нарушением правил? Или защита «Зенита» опять показала не лучшие свои качества...
— А это уже набило оскомину — такой розыгрыш мяча... В Европе через вратаря разыгрывают на линии штрафной, а у нас — на линии ворот! И столько команд уже на этом обожглось, но все равно мы наступаем на одни и те же грабли. Хоть с под нагрузками, хоть без нагрузок, игроки не имеют права допускать такие грубейшие ошибки. Да, после просмотра было видно, что игрок с ЦСКА отобрал мяч с нарушением, но сам розыгрыш не может быть таким, когда мяч идет буквально в створ ворот. Фактически это был победный гол ЦСКА...

— Если бы не Соболев!
— Да, и хочется спросить в свою очередь, а где была теперь оборона ЦСКА? Но тут надо отметить Дркушича, который взял на себя инициативу и начал атаку, которая привела к спасительному забитому мячу. Соболев отлично разобрался с обороной. Он много допускал ошибок, но не остановился и забил этот гол. Думаю, партнеры просто должны понимать, что нужно Соболеву — его надо использовать в штрафной, не с катанием мяча до нее. А чтобы он мог получить мяч в нужной точке и расстрелять вратаря, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Зенита» с ЦСКА закончился вничью 2:2 в основное время, по пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:1.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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