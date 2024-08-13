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Сегодня, 23:23

Стрепетов прокомментировал игру «Зенита» без Вендела

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об игре питерской команды без травмированного полузащитника Вендела.

«Кто может заменить Вендела? Он — основополагающий игрок «Зенита», мотор, дирижер. Футболист, который делает рисунок игры. Стабилизирует и организует игру атаки и обороны. Можно много лестных слов сказать. Я считаю, как было в Советское время выражение, когда «Зенит» был чемпионом в 1984 году: «Зенит» с Желудковым — один «Зенит», без него — другой», — цитирует Стрепетова Legalbet.

12 августа главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Венделу предстоит дополнительная диагностика из-за травмы.

Источник: https://legalbet.ru/news/strepetov-v-zenite-vendela-nikto-ne-mozhet-zamenit/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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