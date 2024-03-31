Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 22:07

Стрепетов: «Барриос замедлял игру «Зенита», а у Вендела и Клаудиньо зашкаливал брак в передачах»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ (1:1).

«Зенит» вышел на игру в Самаре не с таким настроем, какой был, например, в матче с «Уралом» или «Динамо». Первый тайм, такое ощущение, вышли играть на победу, но шагом. Играли без агрессии как-то. Только Мостовой и Сантос стремились убыстрять игру, Андрей отдал голевую Артуру, который наконец «расчехлил» свою пушку. Но больше эта пушка не выстрелила. А вот Барриос, наоборот, замедлял игру, пытаясь быть диспетчером, «Крылья» все читали и успевали возвращаться в оборону. А у Клаудиньо и Вендела просто зашкаливал брак в передачах», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» с 41 очком продолжает лидировать в РПЛ. «Крылья» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Леонченко — о ничьей с «Краснодаром»: «Этот матч можно занести в актив»
Широков: «Даже после пяти игр нельзя будет говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным»
Широков считает, что чемпионские амбиции «Динамо» переоценены
Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова
Газзаев: «Зенит» — фаворит в золотой гонке. Вендел и Клаудиньо еще выйдут на свой максимум»
Газзаев: «Пенальти в ворота «Урала» был. Но «Спартак» не должен рассчитывать только на него»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян о чемпионской гонке: «Игры продолжаются, дальше будет интереснее»

Гильерме — о здоровье: «Вернулся к тренировкам с командой пять дней назад»