Стрепетов: «Барриос замедлял игру «Зенита», а у Вендела и Клаудиньо зашкаливал брак в передачах»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от матча сине-бело-голубых с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ (1:1).

«Зенит» вышел на игру в Самаре не с таким настроем, какой был, например, в матче с «Уралом» или «Динамо». Первый тайм, такое ощущение, вышли играть на победу, но шагом. Играли без агрессии как-то. Только Мостовой и Сантос стремились убыстрять игру, Андрей отдал голевую Артуру, который наконец «расчехлил» свою пушку. Но больше эта пушка не выстрелила. А вот Барриос, наоборот, замедлял игру, пытаясь быть диспетчером, «Крылья» все читали и успевали возвращаться в оборону. А у Клаудиньо и Вендела просто зашкаливал брак в передачах», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

«Зенит» с 41 очком продолжает лидировать в РПЛ. «Крылья» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.