Стрепетов: «Дзюба, не стесняясь, сказал, что думает, молодец»

Экс-игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал высказывания нападающего Артема Дзюбы про клуб из Санкт-Петербурга и подписание им большого количества бразильцев.

«Артем дал хорошее интервью. Он вернулся в РПЛ, напомнил о себе. Такое интервью может дать только смелый человек. В нем Дзюба коснулся не только «Зенита», но и болельщиков «Спартака», «Локомотива», своей скандальной видеозаписи — сказал, что это мальчишество. Жестко прошелся по Сергею Семаку, тренеру «Зенита»: дал понять, что не его последнее слово в комплектовании команды. Тут обида на тренера «Зенита», конечно. Про гендиректора клуба — Медведева — он высказался лестно. Покритиковал Андрея Талалаева, который не взял его в «Торпедо», встал на защиту Леонида Слуцкого, своего друга. Это все понятно.

Что касается «Зенита» из Рио-де-Жанейро, то тут есть доля правды. Уже многие говорят, что «Зенит» стал больше бразильским, чем петербургским: кружева, бразильский футбол. Кому-то такой футбол нравится. Кто-то, наоборот, ждет своих воспитанников в составе. В этих словах Артема тоже сквозит обида. Когда он говорит, что российских лидеров в «Зените» не стало, то имеет в виду себя. Ведь Дзюбу, одного из ведущих игроков «Зенита», попросили из команды.

Смелое интервью — Артем, не стесняясь, сказал, что думает, молодец. Теперь он должен помочь «Локомотиву» выбраться со дна турнирной таблицы. Пожелаю ему забить пятерочку мячей», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

Ранее 34-летний форвард дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором критически отозвался о бразильском направлении в «Зените».

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.