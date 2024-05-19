Стрепетов рассказал, что ждет хорошей игры от «Зенита» в матче с «Ахматом»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи питерцев с «Ахматом» в Грозном.

«Мы все ждали от «Зенита» хорошие игры, результативные. Мы все еще ждем. Надеемся, что с «Ахматом» это должно проявиться. Важно и выступление Семака, то, что он не снимает чемпионство, ставит эту задачу на первое место. Но я думаю, что «Зениту» будет очень сложно в Грозном, у «Ахмата» такая яркая серия, но будем верить, как говорится, надежда умирает последней. Чтобы интрига сохранилась, чтобы заключительный матч с «Ростовом» не превратился в обычный такой контрольный матч. Этого бы не хотелось. Мы уже не просим яркой победы, мы не просим красивой игры. Нам нужен просто результат, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».