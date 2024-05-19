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Сегодня, 11:00

Стрепетов рассказал, что ждет хорошей игры от «Зенита» в матче с «Ахматом»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от встречи питерцев с «Ахматом» в Грозном.

«Мы все ждали от «Зенита» хорошие игры, результативные. Мы все еще ждем. Надеемся, что с «Ахматом» это должно проявиться. Важно и выступление Семака, то, что он не снимает чемпионство, ставит эту задачу на первое место. Но я думаю, что «Зениту» будет очень сложно в Грозном, у «Ахмата» такая яркая серия, но будем верить, как говорится, надежда умирает последней. Чтобы интрига сохранилась, чтобы заключительный матч с «Ростовом» не превратился в обычный такой контрольный матч. Этого бы не хотелось. Мы уже не просим яркой победы, мы не просим красивой игры. Нам нужен просто результат, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Ахмат» — «Зенит» состоится сегодня, 19 мая, начало — в 19.00 мск. «Зенит» с 51 очком идет на 3-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-ne-proshu-ot-zenita-yarkoj-igry-v-groznom-nuzhen-prosto-rezul-tat/
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