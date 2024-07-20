Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:10

Стрепетов рассказал, кого считает лучшим игроком «Зенита» в 21 веке

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает полузащитника Андрея Аршавина лучшим футболистом сине-бело-голубых в 21 веке.

«Кого можно назвать лучшим футболистом в 21 веке в составе «Зенита»? Аршавин, наверное. Хотя Кержаков сильнее по титулам. Если так брать, то Кержаков — лучший бомбардир. Но я бы их никогда не разделял. Они вместе начинали, трудились, вместе все завоевывали. Один уехал в «Севилью», Андрей поехал в Англию играть. В «Арсенале» он не заиграл, потому что его заставляли играть вингера», — цитирует Стрепетова Legalbet.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год и с 2012-го по 2015-й. Вместе с петербуржцами он завоевал 7 трофеев, в том числе трижды становился чемпионом России.

Источник: Legalbet
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Зенит
0
Читайте также
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
МИД Белоруссии предложил ФРГ решения по ситуации с приговоренным к казни немцем
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Москве в квартире жилого дома нашли двоих маленьких детей без присмотра
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Петрович: «Дзюба старый, ему будет сложно найти клуб»

Гранат: «Матч «Ростова» и ЦСКА будет самым интересным в первом туре»