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Сегодня, 13:10

Стрепетов рассказал, почему покупка Тюкавина не усилит «Зенит»

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Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что покупка нападающего «Динамо» Константина Тюкавина не усилит петербургский клуб.

«Тюкавин — молодой, интересный футболист, который умеет открыться под пас и обладает хорошим завершением. Однако, на мой взгляд, он не вписывается в игровую модель питерцев. Мне сложно представить, что в случае покупки Тюкавин сможет сразу занять место на острие атаки «Зенита». Прежде всего, ему не хватает атлетических качеств: силы и мощи. Кроме того, он вряд ли сможет быстро сыграться с бразильскими легионерами команды. Посмотрите, сколько времени заняло это у Сергеева! Тот довольно долго не мог разобраться, где нужно подыграть партнерам, где открыться под передачу. Зато сейчас зенитовцы разыгрывают мяч как в мини-футболе и забивают голы практически с линии ворот», — приводит слова Стрепетова Betonmobile.ru.

Он также заявил, что пока Тюкавин смотрится менее выигрышно, чем другие питерские нападающие — Сергеев и Касьерра.

«Это футболисты совершенно другого плана, однако оба на сегодняшний день выглядят однозначно сильнее. Прежде чем претендовать на место в «Зените», Тюкавину нужно стать лидером в родном клубе. Но он сейчас даже в «Динамо» чередует появление в основе с выходами на замену», — добавил Стрепетов.

20-летний футболист выступает за «Динамо» с января 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/byivshiy-trener-zenita-obyasnil-pochemu-priobretenie-tyukavina-ne-usilit-piterskiy-klub
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Константин Тюкавин
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