Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:11

Стрепетов с нетерпением ждет матч «Зенита» с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с «Динамо».

— Буду с нетерпением ждать эту игру, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стрепетова. — «Динамо» оживает. Да, с небольшим везением. Но любая победа дает тренерскому штабу и футболистам уверенность в своих силах. «Бело-голубым» придется очень тяжело, тем более что стадион наверняка будет заполнен, а зрители будут ждать реванша. Игра будет потрясающей, но «Динамо» уже просто так не возьмешь. Там есть исполнители, которые могут доставить неприятности. Тюкавин, Смолов, линия полузащиты и Шунин, который точно не хочет пропускать, — веселая компания.

— Не ждете выноса в одни ворота?

— Не жду ни в коем случае, не представляю такого сценария в матче с «Динамо». Конечно, «бело-голубые» должны сыграть от обороны в быстрых контратаках, у них симпатичная атака. В конце матча на Кубок России они еще и повозили «Зенит», прямо скажем. «Динамо» приедет давать бой «Зениту». Почему «Ростов» не проиграл «Зениту», а московское «Динамо» должно обязательно уступить?

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005094308_strepetov_dinamo_priedet_davat_boy_zenitu
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Bloomberg: США и страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию
Сильный взрыв произошел в Белгороде
На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
Непомнящий сыграл вничью в восьмой партии матча за мировую шахматную корону
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Спартак» не победит «Краснодар», «Динамо» проиграет в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 24-й тур РПЛ
Дерби лидеров весны, «Краснодар» против униженного «Спартака», битва аутсайдеров в Химках. Анонс 24-го тура РПЛ
Гранат считает, что у «Динамо» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»
Семин: «Зенит» провел сезон стабильнее всех и заслуженно станет чемпионом»
Хлестов считает главной проблемой «Спартака» отсутствие костяка команды
Булыкин заявил, что матч с «Зенитом» будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баранник: «Продление контракта с «Локомотивом» выглядит вполне логичным шагом для Баринова»

Карвалью: «Моя семья и друзья обожают русскую водку»