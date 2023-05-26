Стрепетов считает, что Чистяков в матче с «Сочи» должен взять на себя ответственность лидера

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов специально для «РБ Спорт» рассказал о том, какого футбола ждет в матче сине-бело-голубых против «Сочи».

«В матче с «Сочи» должен обязательно проявить себя Алип, Круговой как игрок основы, есть Сутормин и Караваев. Дима Чистяков в обороне должен взять на себя ответственность лидера. В середине поля любая фамилия даже в отсутствие бразильцев узнаваема — тот же Кузяев, Ерохин... Атака очень симпатичная, Мостовой показывает прогресс и ставит высокие задачи. Ну и на месте связка Мантуан — Сергеев. Также жду появления в составе молодых ребят, которых рекомендовал Андрей Аршавин. Мы уже видели в деле Барановского, ждем других», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится на стадионе «Фишт» 27 мая. Начало — в 19.00 мск.