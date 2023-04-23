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Стрепетов: «Все написали, что «Зенит» был лучше «Динамо» по всем фронтам. Я этого не увидел»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру команды из Санкт-Петербурга в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

«Все уже написали, что «Зенит» был лучше и обыграл «Динамо» по всем фронтам. Я этого не увидел. Может, мы разный футбол смотрим. «Динамовцы» в первом тайме обязаны были дважды забивать. В одном из эпизодов Кержаков сыграл плохо, Смолов должен был забивать. Еще и Макаров в одном из эпизодов угодил в Чистякова.
«Зенит» за весь первый тайм пробил в створ ворот всего один раз. Клаудиньо пробил, Шунин справился. Еще и пенальти необязательный. Вокруг Малкома было три игрока, опасной ситуации не было. Еще и мяч у него был под правой ногой», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стрепетова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками в 24 матчах. «Динамо» идет на шестой строчке с 39 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005097449_strepetov_dinamovcyi_v_pervom_tayme_v_igre_s_zenitom_obyazanyi_byili_zabivat_dvajdyi
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