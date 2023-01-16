Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Стрепетов считает, что Дзюба поможет решить многие моменты на поле в «Торпедо»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, что думает о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Талалаев, судя по всему, еще сомневается в вопросе Дзюбы. Но Артем — голеадор, а «Торпедо» обязательно нужен лидер и человек, который решает многие моменты на поле. А Дзюба может решать. И если игру поставить через Артема, а Андрей это может сделать, если все сойдется между игроком, тренером и руководителями клуба, то Дзюба поможет «Торпедо», я в этом не сомневаюсь», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-tashhit-torpedo-so-dna-vmeste-s-dzyuboj-talalaevu-budet-legche/
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Бушманов считает, что клубы РПЛ побаиваются брать Дзюбу из-за его непростого характера
Чернышов не понимает, почему Дзюба остается невостребованным
Семшов считает, что Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом
Фернандес: «Торпедо» — не уровень Дзюбы. Артем — лучший российский бомбардир»
Мостовой о будущем Дзюбы: «Если предложений больше не будет, то хотя бы в «Торпедо»
Экс-игрок «Ростова» Дьяков прокомментировал подписание контракта Дзюбы с «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент «Оренбурга» рассказал, что по Стаматову было предложение от российского клуба

Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что ничего не слышал об интересе ЦСКА к Гойковичу