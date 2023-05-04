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Сегодня, 15:19

Стрепетов: «Думаю, в Европе покажут матч «Зенит — «Спартак», и скауты будут внимательно смотреть»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов предположил, как сложится игра «Зенита» и «Спартака» в 26-м туре чемпионата России.

«От «Спартака» не знаешь, чего ждать. Он может сыграть откровенно слабо, а может сыграть ярко. Атака у них очень хорошая, про оборону так не скажешь. Джикия выбыл из-за травмы — это одна оборона, вернулся в строй — другая. По вратарям большие вопросы: и Максименко, и Селихов не всегда выручают. «Спартак» непредсказуем. Но это будет топовый матч. Я думаю, в Европе его покажут, и скауты будут внимательно смотреть. У «Зенита» есть игроки, которые могут продолжить карьеру в хороших зарубежных клубах — это бразильцы, Барриос, Мостового я бы к ним отнес», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-match-zenit-spartak-pokazhut-v-evrope-skauty-budut-nablyudat-kak-proyavyat-sebya-brazil-tsy/
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