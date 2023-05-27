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Сегодня, 16:37

Стрепетов считает, что Кассьерра в «Зените» пока не до конца раскрылся

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о выступлении форварда петербургской команды Матео Кассьерры.

«У нас есть Кассьерра и есть великолепная связка Сергеев-Мантуан. За Мантуана я очень переживаю. Хочется, чтобы он у нас остался и стал более яркой звездой. Мы в шутку говорим, что терпели Малкома, когда он пришел в клуб. То же самое с Кассьеррой. Посмотрите, какую работу он проводит, какие передачи отдает, как прессингует. Сейчас многие говорят, что нужно кого-то искать на замену. Думаю, не нужно. Сергей Богданович ни разу не сказал ничего плохого о Кассьерре и Сергееве», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стрепетова.

Также он отметил, что Кассьерра пока не до конца раскрылся в «Зените».

«Ему еще надо много работать и вписываться в состав. Бразильцы играли как бы под себя, Кассьерра — игрок другого плана. Посмотрите, как его прессинг помогает забивать быстрые мячи. Он еще проявит себя. В случае ухода Малкома и Клаудиньо Семаку придется включать другие резервы», — добавил специалист.

Колумбийский футболист перешел в «Зенит» в 2022 году за 4,5 миллиона евро. Ранее он выступал в составе «Сочи». В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 25 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005137996_strepetov_kasserra_v_zenite_poka_ne_do_konca_raskryilsya
Матео Кассьерра
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