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Сегодня, 11:53

Стрепетов считает, что «Краснодару» будет очень сложно удержаться на вершине

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт, бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о том, сможет ли «Краснодар» удержать свое лидерство во второй части сезона.

«Ивич построил хорошую, дисциплинированную команду. Мы видим, что Сафонов сейчас — вратарь номер один нашего российского чемпионата. Он тащил всю свою оборону. Есть Сперцян, игрок, о котором говорят уже зарубежные клубы, есть Кордоба, то есть, есть такой мощный «хребет». Плюс молодые ребята, готовые биться за чемпионство. Например, Кривцов, Волков. Есть свои воспитанники, есть нацеленность на чемпионство. Но я все же думаю, что «Краснодару» будет очень сложно удержаться. Потому что мы видим, что «Зенит» идет, грубо говоря, «колесо в колесо» практически. Есть московское «Динамо»... И другие клубы. Интересно, как поведут себя Ивич и Галицкий, будут ли команду укреплять, ведь если не будет сделано определенное усиление, то «Краснодару» будет сложно. «Зенит», «Динамо», «Локомотив», «Спартак, даже ЦСКА — все эти клубы будут стремиться свергнуть «Краснодар» с первого места», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками. «Зенит» занимает вторую строчку с 36 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-krasnodaru-budet-ochen-slozhno-uderzhat-sya-na-vershine/
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