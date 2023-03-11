Стрепетов: «Настрой на игру у «Зенита» должен быть очень хорошим, потому что нынешние «Химки» — загадка»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба против «Химок» в рамках 19-го тура РПЛ.

«Я считаю, что настрой на игру у «Зенита» должен быть очень хорошим, потому что нынешние «Химки» для нас — загадка. Это новая команда, с таким агрессивным, эмоциональным тренером, он пытается зарядить этим своих футболистов. «Химки» борются за выживание, а это очень опасно, у них нет права на ошибку. Любое очко — на вес золота. Так что тренерскому штабу во главе с Семаком надо очень хорошо подготовиться, изучить соперника. Но если «Зенит» сыграет в ту силу, как это было с «Пари НН» — уверенно, мощно, красиво, если на поле вновь появятся лидеры, которые ведут игру, то петербургский клуб, конечно, фаворит этого матча», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 12 марта, на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. «Химки» занимают 15-е место, набрав 13 очков.