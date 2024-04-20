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Сегодня, 19:12

Стрепетов: «От «Оренбурга» можно ждать любых сюрпризов в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мыслями в преддверии матча петербуржцев против «Оренбурга» в 25-м туре РПЛ.

«Вчерашняя победа «Краснодара» над «Факелом» должна подхлестнуть «Зенит». Чемпионат выходит на финишную прямую, и зенитовцы должны сделать мощный спрут, попытаться уйти в отрыв. Но «Оренбург» сейчас в большом порядке, выдают хорошую серию в РПЛ, у команды есть легионеры высокого уровня, и они приедут в Петербург с серьезным настроем. Несмотря на то, что они ушли из «опасной зоны» переходных игр, борьба продолжается. И «Зенит» должен отнестись к этому матчу со всей серьезностью, потому что от этой команды можно ждать любых сюрпризов», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Матч состоится в воскресенье, 21 апреля, на «Газпром Арене», и начнется в 16.15 по московскому времени.

Сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Команда из Оренбурга с 26 баллами идет на 12-й строчке премьер-лиги.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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