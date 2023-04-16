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Сегодня, 14:08

Стрепетов считает, что судьба Хохлова в «Сочи» будет решаться по окончании сезона

Алина Савинова
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Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов ответил на вопрос, уменьшило ли поражение «Сочи» от «Краснодара» в матче 23-го тура РПЛ (0:2) шансы Дмитрия Хохлова официально стать главным тренером сочинского клуба.

«Думаю, эта игра ни о чем не говорит, а вопрос будет решаться после окончания сезона. Впереди еще семь туров. «Сочи» очень нужна победа. Или хотя бы матч, в котором команда не пропустит. Есть проблемы в обороне, в центре поля. Да и атака не острая, не на кого даже положить глаз. Так что, я полагаю, сейчас никто не будет делать Хохлова официально главным тренером, нынешний штаб доведет работу до конца сезона, и по результатам руководство будет принимать решение», — приводит «РБ Спорт» слова Стрепетова.

После ухода из «Сочи» Курбана Бердыева исполняющим обязанности главного тренера стал Хохлов. На данный момент сочинская команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 31 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-sud-ba-hohlova-v-sochi-reshitsya-posle-okonchaniya-sezona-porazhenie-ot-krasnodara-ni-o-chem-ne-govorit/
Дмитрий Хохлов
РПЛ
ФК Краснодар
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