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Стрепетов считает, что Венделу надо уезжать в Европу

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о возможном переходе игрока петербургского клуба Вендела в «Рому» за 20 миллионов евро.

«Если на Вендела претендует «Рома» с таким тренером, то он стоит своих денег. Даже не обсуждается. Он не просто бразилец, он — европейский бразилец. У него очень строгая и дисциплинированная игра. Вендел — очень надежный игрок середины поля, который выжигает центр атакующими и оборонительными качествами. Это хорошая цена. Венделу надо идти в Европу. «Зенит» с удовольствием его туда отправит. Болельщики поблагодарят его за то, что он радовал своей игрой. Главное, это оценка итальянских специалистов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Стрепетова.

9 июня стало известно, что бразильский футболист находится в сфере интересов «Ромы».

Вендел перешел в клуб из Санкт-Петербурга в 2020 году. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи в 25 играх прошедшего чемпионата России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-poluzashchitnik-zenita-zayavil-chto-vendelu-nado-byt-v-evrope
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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